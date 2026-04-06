El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco se sumó a otras organizaciones en respaldo al informe que difundió el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, sobre las desapariciones generalizadas y sistemáticas en México.

A través de un pronunciamiento conjunto precisaron que lo plasmado en el informe es lo que han estado denunciando las familias al menos desde el año 2010.

Señalaron que las acciones son urgentes y necesarias tanto el apoyo técnico, financiero y especializado, así como un mecanismo que garantice el derecho a la verdad de miles de familias que están en la búsqueda de sus desaparecidos.