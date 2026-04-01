La Dirección de Obras Públicas de Guadalajara inició obras de mantenimiento y conservación en la Plaza de los Mariachis.
Los trabajos incluyen la rehabilitación de la fuente y la explanada.
El ayuntamiento destacó que también se realizarán trabajos en los portales, donde se llevarán a cabo labores de limpieza, rehabilitación y fijación de piezas de cantera.
Inician trabajos de rehabilitación en Plaza de los Mariachis
La Dirección de Obras Públicas de Guadalajara inició obras de mantenimiento y conservación en la Plaza de los Mariachis.