La Dirección de Obras Públicas de Guadalajara inició obras de mantenimiento y conservación en la Plaza de los Mariachis.

Los trabajos incluyen la rehabilitación de la fuente y la explanada.

El ayuntamiento destacó que también se realizarán trabajos en los portales, donde se llevarán a cabo labores de limpieza, rehabilitación y fijación de piezas de cantera.