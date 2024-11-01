Colectivos feministas, organizaciones civiles y mujeres activistas presentaron un Amicus Curiae en defensa de los lineamientos de paridad que reservan ocho municipios exclusivamente para candidaturas femeninas.

Entre las firmantes destacan Aúna México, Cladem, G10 por Jalisco y 100 por Jalisco, quienes sostienen que la medida es constitucional, necesaria y proporcional para corregir desigualdades históricas.

Las organizaciones afirman que la medida no afecta la reelección, sino que impulsa alternancia real y representación femenina, además de respaldar acciones para pueblos indígenas, juventudes y personas con discapacidad.