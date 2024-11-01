Un fuerte operativo de autoridades federales generó alarma este lunes en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, donde desde la madrugada se cerró la Calle Marina Cruz entre Enrique Ladrón de Guevara y Salvador Reyes.

En la zona se observaron vehículos de la Secretaría de Marina, el Ejército y la Fiscalía General de la República, cuyos elementos permitían únicamente el acceso a residentes.

El operativo se concentró en una finca resguardada por los uniformados, aunque hasta ahora no se ha informado el motivo de la intervención.

Vecinos señalaron que la presencia de autoridades los tomó por sorpresa, pues se trata de un sector habitualmente tranquilo y sin reportes de actividad inusual.