Ante el aumento de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se calcula que son 3 millones 100 mil autos, camionetas, camiones de carga, pesados y otros que circulan al día, algunos colegios optan por el transporte escolar; en cada autobús caben 50 niños, que significan 50 vehículos menos en calles y avenidas durante las horas pico. Es voz del director Julio Saucedo.

“Con un solo camión evitamos 50 autos que anden circulando; el letrero que pusimos de ‘50 autos menos circulando en la ciudad’ se lo copiamos a un maestro del ITESO que andaba en bicicleta, que decía ‘un auto menos en la ciudad’. Nosotros tenemos 50 autos menos en la ciudad por cada camión, 500 autos menos en López Mateos por un solo colegio. Si todos los colegios nos sumáramos a esta iniciativa serían miles de autos que no circularían por López Mateos en horas pico.”

Actualmente hay una propuesta de transporte escolar gratuito en Tlajomulco de Zúñiga; sin embargo, esto podría escalar para disminuir el tráfico en toda la zona metropolitana de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)