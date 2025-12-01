El Gobierno de Jalisco y la Fundación Scholas México A.C. firmaron un convenio de colaboración para brindar atención y acompañamiento integral a familiares de personas desaparecidas, mediante una metodología basada en el arte, la cultura y el deporte.

La firma, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, tiene como propósito incorporar la experiencia internacional de Scholas proyecto impulsado originalmente por el Papa Francisco y trabajar de la mano con colectivos de búsqueda para desarrollar acciones que fortalezcan el manejo emocional y comunitario de las familias, en el marco de una nueva cultura de paz.

El representante de Scholas, Román Rodríguez, destacó que es la primera vez que su metodología se aplica en un contexto relacionado con desapariciones. Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Esquer, anunció que el programa se articulará con los 118 programas sociales y económicos del estado, a través del DIF Jalisco, con el fin de “pagar una deuda histórica” y avanzar en la erradicación de este fenómeno. (Por Edgar Flores Maciel)