Los gobiernos federal y estatal en Colima, inauguraron esta mañana el puente Epitafio Zamora Teodoro, en el sur de la capital del estado, así lo comenta el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

“Estamos hablando de cerca de 30 mil vehículos de tránsito diario promedio anual que circulan en esta vía y básicamente es para la zona de Colima y de Villa de Álvarez. Aquí vemos el puente, son dos puertos con tres carriles cada uno, 862 metros de longitud, una inversión de 630 millones de pesos, mil 900 empleos generados durante su construcción”.

La construcción de este puente inició en julio del año pasado y fue concluido dos meses antes de lo programado. Este es el segundo puente que inaugura Colima este año y se suma a los cuatro construidos el año pasado. (Por Arturo García Caudillo)