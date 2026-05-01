La Secretaría de Hacienda informó que Grupo Salinas ha cubierto 13 mil 979 millones de pesos de una deuda fiscal total superior a 32 mil millones, equivalente al 43.5 por ciento del monto establecido tras una resolución definitiva emitida en enero pasado.

La dependencia señaló que el adeudo, pendiente desde hace dos décadas, deberá liquidarse en parcialidades hasta julio de 2027.

En paralelo, volvió a escalar el conflicto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia matutina, la mandataria acusó a perfiles ligados a TV Azteca de promover campañas contra su gobierno y cuestionó la difusión de información falsa.

La televisora rechazó los señalamientos y acusó al gobierno federal de atentar contra la libertad de expresión, mientras Salinas Pliego publicó mensajes críticos en redes sociales.