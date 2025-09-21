La tercera corrida del Serial de Octubre en la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, fue el escenario para que el matador venezolano, Jesús Enrique Colombo, se coronara como el máximo triunfador de la tarde.

El diestro sudamericano ligó dos faenas importantes las cuales remató con sendas estocadas que le valieron una oreja en cada toro, colocándose como triunfador absoluto.

Por su parte Antonio García “El Chihuahua” logró una actuación destacada con el que abrió plaza al que le cortó una oreja; con su segundo no se acomodó y se fue a la enfermería por una lesión en el hombro que le impidió matar a su último de la tarde.

Para el yahualicense Román Martínez fue una tarde dura, y aunque tuvo buenos detalles con el que cerró plaza, no le alcanzó para conseguir los trofeos. (Por Martín Navarro Vásquez)