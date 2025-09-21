El Atlético de San Luis goleó por 4-1 al Santos de visita en la Comarca Lagunera, en el último encuentro de la fecha 9 de la Liga MX.

Joao Pedro marcó un doblete, más tantos del Charrúa Juan Manuel Sanabria y Benjamín Galdames. Con la victoria los Potosinos llegaron a 10 unidades en el sitio 11 de la clasificación.

El Cruz Azul es líder del Torneo Apertura con 23 puntos, seguido de Monterrey con 22 y Toluca 19. El Puebla es el peor equipo del certamen con solo 4 unidades.

Con los dos goles de este domingo Joao Pedro es líder de goleo en la Liga MX, pero empatado con el español de los rayados Sergio Canales. (Por Martín Navarro Vásquez)