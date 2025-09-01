Tras la devolución de 5.7 hectáreas del bosque Colomos 3 a un particular por decisión de un tribunal colegiado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, insistió en que no permitirán ninguna construcción en esa zona y que la decisión tomada por un juez la echarán abajo.

“Estamos trabajando en la ruta jurídica y fíjense bien lo que les digo, primero dejo de ser gobernador antes que entregar un metro cuadrado de Colomos 3. Colomos 3 no solamente no se va a entregar a ningún particular, sino que Colomos 3 va a crecer”.

El litigio por las casi 6 hectáreas de Colomos 3 comenzó en el año 2017, cuando la zona fue declarada Área Natural Protegida. Pero el particular defendió su derecho a propiedad privada. (Por Gustavo Cárdenas)