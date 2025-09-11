El Gobierno de la República echará a andar la Campaña Masiva de Promoción de Estilos de Vida Saludable, para lo cual se apoyará en la tecnología, incluyendo los videojuegos, asegura el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Varias propuestas que vamos a implementar, una es que estas campañas ocurran por medios digitales que estén enfocadas no nada más en el consumo de bebidas azucaradas y con edulcorantes, sino también con dieta, con ejercicio, que logremos difundir en parques, en anuncios, la necesidad de tener una vida saludable. Y también estamos en el proceso de implementar videojuegos que permitan poder transmitir estos conceptos tan importantes desde la infancia”.

Además, se busca hacer obligatorios en todo el país los Protocolos Nacionales de Atención Médica, de forma que la detección y seguimiento de enfermedades se lleve a cabo a distancia y con apoyo de los teléfonos inteligentes y la Inteligencia Artificial. (Por Arturo García Caudillo)