Luego de que el municipio de Tlaquepaque confirmara que a partir de ya, cobrará a los vecinos de fraccionamientos por recoger la basura, colonos señalan que se inclinarían por un servicio de recolección privado, pues dicen, es más económico y eficiente, además de desconocer bajo qué método, el ayuntamiento mediría la basura recolectada, toda vez que la autoridad cobraría 380 pesos por metro cúbico de residuos.

“Cómo le voy a hacer si antes salía el camión repleto pero no llegaba vacío. Entonces ¿ustedes me lo van a traer con basura o sin basura, yo lo voy a medir, me voy fijar antes de que lo llenen? no entendí eso la verdad. Y a mí se me hizo muy caro aparte, porque ya había cotizado yo en empresas y pues nos sale más barato”.

Vecinos señalaron además que el municipio, previo al anuncio del cobro, ya tenía deficiencia en la frecuencia de paso. (Por Edgar Flores Maciel)