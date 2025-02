La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aplazó para la próxima semana la sesión en la que analizará el probable desafuero del ex futbolista y actualmente diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, así lo informa el presidente de esa instancia legislativa, Hugo Eric Flores.

“No, todavía no, hasta que haya sesión ordinaria de la Sección Instructora, y hasta que haya información de estos problemas técnicos que vamos a señalar para poder ya seguir en el siguiente paso en el procedimiento. El asunto es muy sencillo, queremos salir muy bien de origen porque no queremos que al ratito vaya a haber amparo, vaya a haber problemas de origen en los procedimientos. Tenemos que ser muy cuidadosos y estamos solicitando alguna información adicional -¿Cuándo va a ser la sesión?- El próximo miércoles”.

Comenta que la solicitud de desafuero entregada por la Fiscalía de Morelos, tiene algunos errores técnicos y por ello el retraso para convocar a la Instructora. Además del caso Blanco, también se analizarán otros tres expedientes, dos de ex legisladores de Morena y el del senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno. (Por Arturo García Caudillo)