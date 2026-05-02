Elementos de Protección Civil de Jalisco y distintas dependencias trabajan en el combate de un incendio forestal en el paraje El Pinar, en Zapopan.

El siniestro se registra en una zona cercana al Bosque La Primavera, donde participan más de 50 combatientes.

Las labores incluyen apoyo aéreo con helicópteros, utilizados para realizar descargas de agua y contener el avance del fuego en una zona de bosque de encino.