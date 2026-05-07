Autoridades estatales y federales mantienen un operativo para combatir un incendio forestal en el paraje “La Listetera”, en la Sierra de La Mora, entre los municipios de Magdalena y Hostotipaquillo.

En las labores participan más de 80 elementos, 11 vehículos especializados y el helicóptero Witari, utilizado para reconocimiento aéreo y apoyo estratégico.

Brigadas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y de la Comisión Nacional Forestal trabajan en la apertura de brechas cortafuego y acciones para contener las llamas.

Autoridades informaron que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni riesgos para comunidades cercanas.

Jalisco enfrenta actualmente una intensa temporada de incendios forestales debido a las altas temperaturas y condiciones secas.