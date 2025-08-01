Ante una morosidad estimada en 20 mil millones de pesos, el SIAPA prepara una estrategia más agresiva de cobranza con la contratación de despachos, sobre todo hacia grandes consumidores comerciales e industriales, advierte su nuevo director, Ismael Jáuregui Castañeda.
“Que en un análisis así rápido, tal vez podríamos recuperar cinco mil millones de pesos. Vamos a iniciar con un procedimiento fuerte de cobranza, con despachos jurídicos y demás para que paguen los que no quieren pagar ¿no?, pero también vamos a entrar con un programa fuerte de colocación de medidores, con una mejor tecnología”.
Jáuregui Castañeda indica que tratarán de convencer a los morosos que cumplan su responsabilidad, aplicando además una estrategia de descuentos.
El SIAPA abastece a más de cinco millones de personas, registra un millón 300 mil cuentas activas, pero hay 256 mil que no tienen consumo medido, por lo que muchas no pagan un solo peso por el servicio. (Por Gricelda Torres Zambrano)
