El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, urgió al Gobierno Federal a alcanzar un acuerdo con los productores de maíz que mantienen bloqueos carreteros en Jalisco y otras regiones del país.
Advirtió que las protestas afectan no solo al comercio exterior, sino también a miles de familias varadas en autopistas sin servicios básicos.
Estimó que entre cuatro mil y seis mil camiones de carga permanecen detenidos, con pérdidas millonarias, especialmente en la cadena de frío.
Landeros criticó la falta de anticipación de las autoridades ante un conflicto anunciado y advirtió que la prolongación de los cierres pone en riesgo la confianza comercial y el desarrollo económico vinculado al libre tránsito.
COMCE pide al Gobierno Federal resolver bloqueos de productores para evitar colapso comercial
