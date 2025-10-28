El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, Miguel Ángel Landeros, urgió al Gobierno Federal a alcanzar un acuerdo con los productores de maíz que mantienen bloqueos carreteros en Jalisco y otras regiones del país.

Advirtió que las protestas afectan no solo al comercio exterior, sino también a miles de familias varadas en autopistas sin servicios básicos.

Estimó que entre cuatro mil y seis mil camiones de carga permanecen detenidos, con pérdidas millonarias, especialmente en la cadena de frío.

Landeros criticó la falta de anticipación de las autoridades ante un conflicto anunciado y advirtió que la prolongación de los cierres pone en riesgo la confianza comercial y el desarrollo económico vinculado al libre tránsito.