A pesar de que reconoce que su prioridad es ser mamá, la cantante Julieta Venegas no descuida su faceta como cantautora, por lo que para el próximo año tiene planeado el lanzamiento de su próximo disco, así lo mencionó en entrevista, la originaria de Tijuana:

“Estoy terminando un disco nuevo que ya pronto les podré contar cositas, vendrán colaboraciones, pero todavía no les voy a decir nada porque yo estoy muy emocionada porque viene una súper colaboración, yo ya me regresé a vivir a México y sí, el disco lo estoy haciendo acá, y todo bien. -¿con qué géneros viene el nuevo disco?- pues ya verán, no puedo decir, puntos suspensivos”.

Para cerrar el año, Julieta Venegas tiene programados varios conciertos. (Por Katia Plascencia Muciño)