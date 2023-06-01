Alejandra Nuño, académica del ITESO y especialista en derechos humanos, nos habla sobre la carta que 5 instancias de las Naciones Unidas enviaron al gobierno mexicano en torno a diversos temas relacionados con los Derechos Humanos.
