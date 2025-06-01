El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves continuarán las lluvias en diversas regiones del país, con mayor intensidad en el norte.

El monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, además de lluvias aisladas en Baja California Sur.

En tanto, canales de baja presión y la onda tropical número 24 ocasionarán chubascos y precipitaciones intensas en el centro, sureste y la península de Yucatán.