Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, al presumir el nivel récord de inversión extranjera alcanzado durante el segundo trimestre de este año.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34 mil 265 millones de dólares, 2025 supera los 31 mil 96 del 2024, que ya había sido récord y es prácticamente pues más del doble del 2017. Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación, así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión”.

De esta forma, añade, se vuelve a echar abajo el mito neoliberal mediante el cual se aseguraba que aumentando los salarios mínimos la inflación iba a despegar y que la ventaja competitiva de México ante el mundo era la mano de obra barata. (Por Arturo García Caudillo)