Alexander Zatyrka, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO, nos habla sobre algunas acciones para lograr el cambio de conciencia y romper el círculo de violencia, egocentrismo e injusticia.
Alexander Zatyrka, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO, nos habla sobre algunas acciones para lograr el cambio de conciencia y romper el círculo de violencia, egocentrismo e injusticia.
Derechos Reservados - Notisistema 2018 | Defensoría de Audiencia | Aviso de Privacidad