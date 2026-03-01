A pesar del incremento en el precio internacional del petróleo, en México se mantiene por abajo de los 24 pesos, así lo confirma el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“Y destacar la relevancia de la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina que ha permitido prácticamente desde el mes de septiembre que el litro de gasolina regular esté por abajo de los 24 pesos. Y aquí cómo ha ido comportándose, nunca llegando a los 24. En todo este período el promedio ha estado en 23 pesos con 59 centavos el litro, destacando las últimas semanas que está en 23.54. En próximos días se va a renovar esta estrategia”.

Sin embargo, aún hay gasolineras donde se siguen pasando de rosca, como ocurre en Arteaga, Coahuila, en una estación de PetroSeven, que vende el litro en 24 pesos con 99 centavos. (Por Arturo García Caudillo)