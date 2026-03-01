La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Jamenei como el tercer líder supremo de la república islámica.

El nombramiento ocurrió ocho días después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en la que murió Alí Jamenei. El órgano clerical afirmó que, frente a la agresión de Estados Unidos “no dudó ni un minuto” al elegir a Mojtaba, de 56 años, como “tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán”, tras afirmar que están listos para seis meses de guerra.