Debido que no se han cumplido los acuerdos para la entrega de apoyo que prometió el Ayuntamiento de Guadalajara, un grupo pequeño de comerciantes del tianguis El Baratillo, se manifestaron a las puertas de la Presidencia Municipal.

Indicaron que con la licencia que solicitó Ismael del Toro ya no hay certeza de que se cumpla lo acordado.

Habla uno de los comerciantes.

“El señor presidente municipal, Ismael Del Toro pidió licencia. Está aquí una dama que desconocemos incluso su nombre. Está nomás cumpliendo el internado y no creo que tenga ni voz ni voto, ni creo que le interese cumplir los compromisos adquiridos con nosotros los comerciantes. Estamos todavía al pie de la lucha, somos como… los tiangueros como las cucarachas: resistentes hasta la radioactividad. Definitivamente no vamos a claudicar”.

Parte de lo acordado entre autoridades y comerciantes es un apoyo de cinco mil pesos, despensas y la regularización de algunos puestos que no cuentan con licencia. (Por Aníbal Vivar Galván)