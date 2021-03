La Mesa de Salud en Jalisco informa que no ha recibido petición formal para que se realice el festival musical Corona Capital los próximos 25 y 26 de septiembre en la Arena VFG, por lo que no cuenta con la autorización para llevarse a cabo.

De la misma forma, las autoridades del municipio de Tlajomulco, donde se localiza el recinto, tampoco han autorizado dicho concierto.

Reitera que la pandemia continúa activa y este tipo de eventos requieren medidas especiales que actualmente no son propicias para la realización de un festival masivo.