En abril pasado el Ayuntamiento de Guadalajara anunció con bombo y platillo la reactivación de los locales comerciales de Plaza Guadalajara en el Centro de la ciudad, pero desde entonces los 35 comerciantes que quedan no saben absolutamente nada.

Eso sí, les siguen cobrando sus permisos a pesar de que los desalojaron desde el 2020.

“No hay nada, no saben nada, no tienen ningún proyecto, no tienen nada. Se supone que ya tienen el proyecto, pero no nos dicen nada”.

“Pues mi inconformidad es que desde el 2020 nos sacaron por lo de la pandemia. Ya después cuando pasó lo de la pandemia, ya no nos permitieron regresar a nuestros locales. No nos han dado ningún lugar para nosotros seguir trabajando”.

Mientras tanto, la llamada Plaza Guadalajara, ubicada debajo de la plancha del Centro tapatío sigue abandonada, llena de basura, oliendo a orine y acordonada con tablas y listones. (Por José Luis Jiménez Castro)