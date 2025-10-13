Ante el anuncio de la rehabilitación de la calle Independencia, justo las afueras del Mercado Corona en la Zona Centro de Guadalajara, los comerciantes se dicen preocupados por no ser tomados en cuenta cuando se cierran calles, se intervienen banquetas, pues los que verdaderamente pierden son los negocios y clientes, así lo denuncia Luciano González, presidente de la Asociación Civil Mercado Corona Por Siempre.

“La logística va a ser importante porque no queremos que se nos vaya a afectar la economía de los locatarios y sobre todo que sea sí para poder tener mejor mercado y no solamente el mercado sino todo lo que lleva consigo aquí, y esperemos sí coincidir hemos hecho solicitudes de audiencia de parte de las diferentes asociaciones aquí presentes, también. Entonces sí queremos ser atendidos de su parte porque, como le repito, sí hemos sido atendido de parte de las direcciones que tienen”.

Los comerciantes del Mercado Corona pidieron formalmente una audiencia directa con la presidenta municipal de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)