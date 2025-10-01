En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerá este miércoles ante el Pleno del Senado de la República, así lo confirma la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo.

“Dentro de los informes que se están haciendo del gobierno, va a venir directamente Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Economía a comparecer el día miércoles, que este es un punto desde luego muy importante, que se va a desahogar la comparecencia como se ha venido haciendo”.

Por otro lado, señala que muy probablemente ese mismo día se tenga ya aprobada en comisiones la reforma a la Ley de Aduanas, cuya discusión ya comenzó, en tanto que estarán a la espera de la minuta de la Ley de Amparo, que seguramente regresará ya modificada por los diputados. (Por Arturo García Caudillo)