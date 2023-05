Comerciantes del Tianguis Cultural del Parque Revolución piden que el ayuntamiento de Guadalajara realice la regulación del comercio que todos los sábados se lleva a cabo en el sitio.

Reconocen hay productos irregulares que se venden en el espacio, como brownies con mariguana o bebidas embriagantes, pero señalan son vendedores a pie y no en los puestos. Muchas de las mujeres que venden en el sitio son madres solteras que encontraron en el parque una manera de subsistir.

Graciela González, comerciante de la zona explicó que buscan mediación de los regidores que quedó en pausa:

“Explicar nuestra problemática y ver si esta se puede solucionar, ya hemos estado hablando con otras regidoras, pero no sabemos por qué se ha parado este tema entonces queremos saber eso, por qué se paró”.

Actualmente en el parque hay más de 700 comerciantes los sábados. Algunos de ellos señalaron que, aunque se han acercado a la dirección de Espacio Abiertos para buscar esta organización, de esta área no han encontrado respuesta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)