Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que la toma de las instalaciones de Ferrosur no fue una expropiación, sino simplemente la recuperación de una concesión.

“El Grupo México tiene por eso, una concesión. Dicen, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión, que es de la Nación. Entonces dijimos vamos a llegar a un arreglo, y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica”.

Mencionó que se estuvo negociando con Grupo México, pero que había tal cerrazón que incluso ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación y por ello se tomó la decisión de declarar toda la zona del Istmo como de seguridad nacional. (Por Arturo García Caudillo)