Mientras el Ayuntamiento de Guadalajara advierte sanciones de hasta 200 mil pesos a ciudadanos por tirar basura en la vía pública, en la zona comercial de Obregón el problema se mantiene sin control.

En calles como Aldama, Insurgentes, Gigantes, Obregón y 22 de Enero, locatarios apilan por las noches y mañanas montones de desechos en esquinas y banquetas, sin que exista aplicación del reglamento.

De acuerdo con la normativa, los comerciantes deberían contratar servicio privado de recolección, pero prefieren abandonar la basura en la calle ante la falta de sanciones.

Habitantes y visitantes señalan que, pese al endurecimiento de las multas, la autoridad municipal es ciega frente a un foco de insalubridad en uno de los corredores comerciales más concurridos de la ciudad. (Por Edgar Flores Maciel)