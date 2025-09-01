El Congreso de Jalisco retomó este martes el análisis sobre la regulación de scooters o patines eléctricos durante una mesa de diálogo en materia de vehículos de movilidad personal y no motorizada.

La diputada, Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad, señaló que la propuesta central es establecer mayores derechos y obligaciones para los usuarios.

“Van a adquirir más derechos y obligaciones los usuarios de los scooters. Nuestra principal y primordial ahora si que ocupación es que haya mayor seguridad vial, es decir, que los scooters que van a menos de 25 kilómetros por hora puedan ir por la ciclovía y los scooters que vayan a más de 25 kilómetros por hora, se haga como lo marca la ley general, que no son considerados propiamente scooters, sino vehículos motorizados”.

La iniciativa contempla medidas para evitar riesgos, como prohibir que circulen en sentido contrario, que se conduzcan usando celular o que transporten a más de una persona.

Legisladores aclararon que el objetivo no es desincentivar su uso, sino garantizar condiciones seguras de movilidad. (Por Marck Hernández)