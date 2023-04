Se alinearon los astros para que este mediodía un par de sujetos a bordo de una motocicleta consumaran un atraco conejero más luego que despojaron un cliente bancario de 10 mil pesos en efectivo.

La víctima acababa de salir de una sucursal Banorte ubicada en la lateral de la avenida López Mateos Sur, a la altura de la calle Río Juchipila, en la colonia Las Águilas de Zapopan.

En redes sociales circula un video grabado por un transeúnte que capta el momento en el que un hombre obeso corre hacia una motocicleta que ya era tripulada por otro sujeto y escapan luego que se cometió el robo.

En ese instante aparece una mujer policía vial a bordo de una bicicleta pero parece no darse cuenta.

Se informó por parte de la policía vial que la elemento no reportó el hecho a su cabina de radio porque no hubo quien le dijera que se había tratado de un atraco. (Por José Luis Escamilla)