La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el 99.75 por ciento del servicio eléctrico en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí fue restablecido tras los daños ocasionados por las lluvias de principios del mes.

La mandataria agradeció al personal de la CFE por su labor en favor de las comunidades afectadas y destacó que la entrega de apoyos económicos de 20 mil pesos a las familias damnificadas comenzó este miércoles.

Sheinbaum subrayó que los recursos se otorgarán de forma directa, sin intermediarios, mientras que el secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, reportó que el 70 por ciento de las localidades previamente incomunicadas ya recuperaron el acceso.