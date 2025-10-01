El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó ante el Senado que la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum muestra resultados concretos en la reducción de la violencia.

Durante la glosa del primer informe de Gobierno, destacó que el modelo se sustenta en cuatro ejes: atender las causas sociales, fortalecer la Guardia Nacional, consolidar la inteligencia e investigación, y mejorar la coordinación con estados y municipios.

Señaló que la eficiencia operativa en la captura de generadores de violencia creció 240 por ciento respecto al año anterior.

Reportó la detención de más de 35 mil personas, el aseguramiento de 18 mil armas y 288 toneladas de drogas, además de una baja de 46 por ciento en delitos y hasta 62 por ciento en homicidios en algunas entidades.