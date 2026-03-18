A días de que comience oficialmente la Primavera 2026, el Ayuntamiento de Tlaquepaque dio inicio a la Feria de las Flores, un evento en el primer cuadro donde se exponen y comercializan plantas ornamentales, flores, decoración y artesanías. Juan David García, secretario Municipal de Fomento Económico y Cultural, explicó que la intención es promover las economías y a los artistas locales.
“Conmemorar el arranque de la primavera, en la cual estarán presentes aquí en la explanada afuera de Presidencia Municipal en el centro de Tlaquepaque, tanto viveristas y productores de plantas, de flores de Tlaquepaque, como también otro producto muy típico, muy hermoso y que complementa a esta exposición de flores que son las macetas de Tlaquepaque. Vienen artesanos a dar varios talleres o ofrecer sus macetas como complemento de las plantas y flores. Yo digo que no hay nada más hermoso que comprarle a un artesano un producto hecho por manos mexicanas”.
La Feria de las Flores de Tlaquepaque estará hasta el domingo 22 de Marzo. (Por Gustavo Cárdenas)
Comienza Feria de las Flores en Tlaquepaque
A días de que comience oficialmente la Primavera 2026, el Ayuntamiento de Tlaquepaque dio inicio a la Feria de las Flores, un evento en el primer cuadro donde se exponen y comercializan plantas ornamentales, flores, decoración y artesanías. Juan David García, secretario Municipal de Fomento Económico y Cultural, explicó que la intención es promover las economías y a los artistas locales.