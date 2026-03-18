A días de que comience oficialmente la Primavera 2026, el Ayuntamiento de Tlaquepaque dio inicio a la Feria de las Flores, un evento en el primer cuadro donde se exponen y comercializan plantas ornamentales, flores, decoración y artesanías. Juan David García, secretario Municipal de Fomento Económico y Cultural, explicó que la intención es promover las economías y a los artistas locales.

“Conmemorar el arranque de la primavera, en la cual estarán presentes aquí en la explanada afuera de Presidencia Municipal en el centro de Tlaquepaque, tanto viveristas y productores de plantas, de flores de Tlaquepaque, como también otro producto muy típico, muy hermoso y que complementa a esta exposición de flores que son las macetas de Tlaquepaque. Vienen artesanos a dar varios talleres o ofrecer sus macetas como complemento de las plantas y flores. Yo digo que no hay nada más hermoso que comprarle a un artesano un producto hecho por manos mexicanas”.

La Feria de las Flores de Tlaquepaque estará hasta el domingo 22 de Marzo. (Por Gustavo Cárdenas)