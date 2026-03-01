Con el objetivo de brindar herramientas jurídicas a mujeres emprendedoras, la asociación civil Mujeres Empoderadas A.C. y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Jalisco iniciaron el seminario “Construyendo tu legado” en Tequila Lab.

La primera sesión abordó temas de derecho civil, patrimonio y constitución formal de empresas.

La presidenta de la asociación, Georgina Gómez Oceguera, destacó la importancia de generar espacios que impulsen el desarrollo económico de las mujeres mediante el acceso a información legal.

En el encuentro participaron como ponentes las corredoras públicas Carla Schmidt y Stephanie Luna García.

Por su parte, la consejera jurídica del estado, Tatiana Anaya, señaló que el conocimiento de la ley permite prevenir riesgos y tomar decisiones informadas.

El programa continuará el 15 de abril con temas de derecho familiar, el 13 de mayo con derecho penal y el 13 de junio con medidas de protección contra las violencias. (Por Edgar Flores Maciel)