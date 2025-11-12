La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que del 3 al 9 de noviembre realizó diversas detenciones por robo, narcomenudeo y delitos sexuales.

En la colonia Jardines del Bosque, dos jóvenes fueron arrestados tras una persecución por el robo de una camioneta, asegurándoseles un arma y un escáner automotriz.

En la colonia Sutaj, fue detenido Luis Enrique “N”, acusado de al menos 15 robos a tiendas, mientras que en Benito Juárez tres personas fueron detenidas por el asalto a un conductor de plataforma.

Durante el Operativo Puma en Oblatos, se capturó a motoladrones y a dos sujetos que robaron cableado del Parque San Rafael.

También hubo detenciones por posesión de marihuana en Tetlán y Americana.

Además, la ‘División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de Género’ arrestó a un hombre acusado de abuso sexual en un hotel de avenida Niños Héroes. (Por Edgar Flores Maciel)