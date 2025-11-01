El DIF Zapopan tiene poco más de 420 niñas, niños y adolescentes como pupilos, es decir, a su cargo, ya sea por orfandad o por seguridad. Y ante la llegada de las fechas decembrinas, el ayuntamiento inició la campaña “Yo soy Santa”, con la que cualquier persona puede apadrinar a uno de los menores de edad con todo y su cartita a Santa.

La intención, según explicó la propia dirección del DIF, es fomentar el espíritu navideño, preservar tradiciones y que los pupilos reciban regalos y buenos deseos en este 2025.

Para participar en la campaña “Yo soy Santa” basta con inscribirse en la página web publicada en el sitio oficial y redes sociales del ayuntamiento de Zapopan, pues la fecha límite para entregar los regalos será el próximo miércoles 3 de diciembre. (Por Gustavo Cárdenas)