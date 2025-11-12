El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, hizo el llamado a la Fiscalía del Estado de Jalisco para detener a quienes asesinaron a dos mujeres policías, durante un operativo contra vehículos con vidrios polarizados.

Arizpe afirmó que no todos los elementos de la Policía Vial cuentan con chalecos antibalas, por lo cual espera que les sean entregados más para la corporación.

Enfatizó en que no cambiarán sus protocolos, ya que ellos son elementos de proximidad y en todo momento interactuán con los ciudadanos.