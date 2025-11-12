Los ataques que ha realizado Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes son legales y los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, aseguró este miércoles el Departamento de Justicia.

Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, asegura la dependencia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, hizo un llamado este lunes a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra los supuestos barcos que transportan drogas, pues advirtió que había “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.