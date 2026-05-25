La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó eliminar el cobro de 50 pesos que hacía el Ayuntamiento de Tequila por persona al momento de abordar un tour por el municipio.

La diputada Gabriela Cárdenas dijo que también se aprobaron incentivos para promocionar el turismo en este pueblo mágico.

“Quita este cobro de 50 pesos por aprovechamiento por parte de vehículos, goce y aprovechamiento de vehículos, este costo que tenía de 50 pesos para los camioncitos turísticos y todo este esquema que tiene Tequila para la promoción turística le da reversa. También propone incentivos para descuentos en multas y recargos desde el 75% al 100% en impuestos, derechos que sean al municipio de Tequila, buscando promover y desarrollar la economía local”.

Por otro lado, también se aprobó la donación de dos terrenos para construir vivienda para policías del Estado como parte del programa Legado. (Por Marck Hernández)