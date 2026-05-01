El Congreso de Jalisco prevé discutir esta semana la homologación del Plan B electoral que fue aprobado en el Congreso de la Unión y que el Legislativo estatal debe armonizar a más tardar el 30 de mayo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, el panista Julio Hurtado, explicó que la opción sería analizar las propuestas presentadas y discutir un solo dictamen.

“Tenemos una obligación constitucional de hacerlo. En principio lo que está proyectado es que en la sesión del jueves se discuta esta armonización. Una de las razones por las que la Junta de Coordinación Política solicitó la sesión extraordinaria tiene que ver con darle turno a las iniciativas en materia electoral para que fueran turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y analizado en un dictamen general”.

El Plan B incluye puntos como limitar a 15 el número de regidores en los municipios, topar el presupuesto del Congreso de Jalisco, y establecer un tope a los sueldos de funcionarios electorales, entre otras. (Por Marck Hernández)