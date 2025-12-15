La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2026, con una votación de nueve sufragios a favor y cuatro en contra.

El dictamen recibió el respaldo de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Hagamos, PT y Partido Verde, mientras que Morena, Futuro y el diputado Alejandro Puerto votaron en contra.

Durante la sesión, el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, explicó las razones del rechazo de su bancada y aliados, al considerar que la iniciativa no refleja con precisión los recursos federales asignados a la entidad.

“No está estimando la iniciativa de Ley de Ingresos el presupuesto real que la Federación le asignó a Jalisco, están dejando fuera casi 5 mil MDP entonces, esto está quedando a libre disposición del Ejecutivo del Estado y nosotros pensamos que debió haberse integrado a la iniciativa para que fuese el Congreso y no el Ejecutivo que determinara su destino”.

De acuerdo con lo aprobado en comisión, para el próximo ejercicio fiscal se prevén ingresos y egresos superiores a los 182 mil millones de pesos.