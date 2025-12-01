El Ayuntamiento de Guadalajara entregó 157 reconocimientos a trabajadoras y trabajadores del Sistema DIF municipal por 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

Durante el acto, la presidenta del DIF, Gabriela Barragán, subrayó que el reconocimiento representa gratitud a trayectorias dedicadas al cuidado y la atención social.

A nombre del personal galardonado, Yolanda Margarita Guerra, con 30 años de servicio, resaltó el valor del trato humano y el impacto que pequeños gestos de respeto y cariño tienen en la vida de quienes reciben apoyo.