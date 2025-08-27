Antes de que volaran los puñetazos, la sesión de la Comisión Permanente ya era un mercado de reclamos donde el blanco de los abucheos era la senadora panista Lilly Téllez.

“Con la fortaleza que me da la confianza ciudadana y con la fe en Dios, con la fé en Dios, razón de ser mi causa, celebro que ya hacemos temblar a los tiranos de los morenarcos”.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña exigió a Téllez respeto al Estado laico, lo que motivó la intervención de la diputada blanquiazul Margarita Zavala.

“Señor presidente, usted no tiene por qué llamar a la laicidad si está hablando desde tribuna, ella no tiene por qué ser reconvenida. Y que Dios los bendiga a todos, que los bendiga a todos”.

Fue entonces que Fernández Noroña explotó.

“Mientras yo presida esta Asamblea, el Estado laico se respeta. Es que además son muy hipócritas”. (Por Arturo García Caudillo)