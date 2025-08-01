De mal en peor: el enorme socavón gana terreno sobre la calle Agustín Lara casi esquina con calle Independencia, en la colonia Arcos de Guadalupe, en Zapopan.

Ricardo Palacios, vecino, denuncia que ya lo reportaron al SIAPA una y otra y otra vez, y no lo reparan.

“Es un socavón y ya tiene como 10 días, más de 10 días, que lo reportamos. Ya nos dieron un número de reporte y este lunes me cambiaron el número de reporte, me dijeron que ya la cuadrilla operativa lo traía, pero que a más tardar el miércoles… hoy es miércoles y no ha pasado nada”.

Se exige al SIAPA atender de una vez por todas el socavón de la calle Agustín Lara, antes de que ocurra un accidente o tragedia. (Por Gustavo Cárdenas)