La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco avaló un dictamen que incrementa las sanciones para quienes realicen apología del delito. La reforma al Código Penal establece que la pena será de seis meses a un año de prisión, además del aumento en las multas.

La presidenta de la comisión, la legisladora de Morena Norma López, explicó que la modificación busca prevenir espectáculos o conciertos donde se promueva el delito.

“En caso de que tengan conocimiento de que haya algún espectáculo, algún concierto donde se invite o se haga apología de algún delito, se dé aviso a la Secretaría General para que ellos actúen en consecuencia. La sanción de la conducta, que estaba de un mes a seis meses, aumenta de seis meses a un año y se incrementan las UMAS”, señaló.

El dictamen contempla además que sea la Agencia Estatal de Entretenimiento o los ayuntamientos quienes informen a la autoridad competente sobre cualquier evento en el que se detecten actos de apología del delito. (Por Marck Hernández)